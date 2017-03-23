Compartir:
Por:  Nilson Romo Mendoza

Un estudio de la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) difundido ayer precisó que se estima que, el juego que se celebrará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez entre Colombia y Bolivia por la fecha 13 de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, generará en la ciudad y en dos municipios del área metropolitana, unos $15.521 millones.

El análisis de la CCB indica que esta cantidad de dinero, representa el 0,05% del PIB del Atlántico que para el 2015 (último datos disponible) asciende a $32.771.000 millones, y representa 17.3% de la producción diaria departamental que se calcula en $89.783 millones.

El estudio destaca que es un envión para la ciudad y en sectores como el de hotelería, sobre todo con la cuesta de principio de este año que en consumo y gastos es lenta. Toda una economía se moviliza por el evento y la muestra reveló que con un 55,6% en gastos el sector de servicios y hoteles tiene un mayor peso, y que un 44,4% provendrán por la compra de boletería.

'Se anima la ciudad, se activa el sector hotelero, se presenta algo bueno como es la confianza que deja la ciudad para muchos inversionistas y se convierte en una vitrina para el mundo. Muchas familia consiguen ingresos a través del comercio informal y de alguna forma le ayuda a solventar la familia', analizó el economista Gustavo Pacheco, del Centro de Estudio de la CCB.

El estudio está basado en 200 encuestas y entrevistas personales y realizadas a ciudadanos en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, precisaron en la entidad.

La encuesta también permitió estimar cuánto gastan los consumidores de la capital y los dos municipios del área metropolitana. Son $8.630 millones que se destinan en pago de alimentos, bebidas y hoteles.

'Los hoteles afiliados a Cotelco muestran una ocupación de más de 90% desde ayer y hoy. Y siguen presentándose llamadas para reservas. Esperamos que mañana podemos quedar por encima del 95%', afirmó Mario Muvdi, director ejecutivo de Cotelco Atlántico.

El promedio mensual de ocupación de los hoteles en marzo de 2015 y 2016 afiliado a Cotelco fue de 57%.

Las personas que acuden a ver el partido en lugares en donde se expenden bebidas y comidas, según la CCB incurren en gastos individuales y 32% consume menos de $50.000; 27% entre $50.000 y $100.000; 19% entre $100.000 y $150.000; 15% entre $150.000 y $200.000; y el 7% restante gasta más de $200.000.

La revista +negocios (+n) en un informe de octubre de 2015, cuando se inició la Eliminatoria a Rusia, identifico que un partido de Colombia en Barranquilla, moviliza más de $10.000 millones.

Orlando Jiménez, presidente de Undeco, entidad que reúne a comerciantes, destacó que en negocios como tiendas en Barranquilla, pueden tener incrementos en ventas de hasta un 10%, mientras que en un negocio de ventas de bebidas alcohólicas, puede tener incrementos de un 40%.

Pacheco afirmó que la informalidad tiene mayor impacto que la formalidad. 'Los establecimiento del sector formal pueden tener ingresos de 18% en los día previos y se reduce en el día del partido a 8%, mientras que comercio informales el incremento en el día antes del partido es de 63% y llega a 134% en el día del encuentro'.


Hoteles. El sector de hoteles ha destacado desde 2015 que el día que juega la Selección Colombia en Barranquilla, la capacidad de ocupación llega a un nivel de aproximado entre un 90% y 95%, precisa Cotelco.

La investigación hecha por la CCB arrojó que 65% de los huéspedes permanecen después del partido uno o más días en la ciudad llevando a cabo actividades de negocios y personales.