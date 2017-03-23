Un estudio de la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) difundido ayer precisó que se estima que, el juego que se celebrará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez entre Colombia y Bolivia por la fecha 13 de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, generará en la ciudad y en dos municipios del área metropolitana, unos $15.521 millones.

El análisis de la CCB indica que esta cantidad de dinero, representa el 0,05% del PIB del Atlántico que para el 2015 (último datos disponible) asciende a $32.771.000 millones, y representa 17.3% de la producción diaria departamental que se calcula en $89.783 millones.

El estudio destaca que es un envión para la ciudad y en sectores como el de hotelería, sobre todo con la cuesta de principio de este año que en consumo y gastos es lenta. Toda una economía se moviliza por el evento y la muestra reveló que con un 55,6% en gastos el sector de servicios y hoteles tiene un mayor peso, y que un 44,4% provendrán por la compra de boletería.

'Se anima la ciudad, se activa el sector hotelero, se presenta algo bueno como es la confianza que deja la ciudad para muchos inversionistas y se convierte en una vitrina para el mundo. Muchas familia consiguen ingresos a través del comercio informal y de alguna forma le ayuda a solventar la familia', analizó el economista Gustavo Pacheco, del Centro de Estudio de la CCB.

El estudio está basado en 200 encuestas y entrevistas personales y realizadas a ciudadanos en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, precisaron en la entidad.

La encuesta también permitió estimar cuánto gastan los consumidores de la capital y los dos municipios del área metropolitana. Son $8.630 millones que se destinan en pago de alimentos, bebidas y hoteles.

'Los hoteles afiliados a Cotelco muestran una ocupación de más de 90% desde ayer y hoy. Y siguen presentándose llamadas para reservas. Esperamos que mañana podemos quedar por encima del 95%', afirmó Mario Muvdi, director ejecutivo de Cotelco Atlántico.

El promedio mensual de ocupación de los hoteles en marzo de 2015 y 2016 afiliado a Cotelco fue de 57%.

Las personas que acuden a ver el partido en lugares en donde se expenden bebidas y comidas, según la CCB incurren en gastos individuales y 32% consume menos de $50.000; 27% entre $50.000 y $100.000; 19% entre $100.000 y $150.000; 15% entre $150.000 y $200.000; y el 7% restante gasta más de $200.000.

La revista +negocios (+n) en un informe de octubre de 2015, cuando se inició la Eliminatoria a Rusia, identifico que un partido de Colombia en Barranquilla, moviliza más de $10.000 millones.

Orlando Jiménez, presidente de Undeco, entidad que reúne a comerciantes, destacó que en negocios como tiendas en Barranquilla, pueden tener incrementos en ventas de hasta un 10%, mientras que en un negocio de ventas de bebidas alcohólicas, puede tener incrementos de un 40%.

Pacheco afirmó que la informalidad tiene mayor impacto que la formalidad. 'Los establecimiento del sector formal pueden tener ingresos de 18% en los día previos y se reduce en el día del partido a 8%, mientras que comercio informales el incremento en el día antes del partido es de 63% y llega a 134% en el día del encuentro'.



Hoteles. El sector de hoteles ha destacado desde 2015 que el día que juega la Selección Colombia en Barranquilla, la capacidad de ocupación llega a un nivel de aproximado entre un 90% y 95%, precisa Cotelco.

La investigación hecha por la CCB arrojó que 65% de los huéspedes permanecen después del partido uno o más días en la ciudad llevando a cabo actividades de negocios y personales.