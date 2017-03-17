Las importaciones del país para el primer mes de este año fue de USD3.530,2 millones, mientras que para ese mis período de 2016 de USD3.519,6 millones. Representa una variación de 0,3%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

México originó el aumento más representativo (19,8%), al pasar de USD229,8 millones en enero de 2016 a USD275,4 millones en enero de 2017.

Por su parte el grupo agropecuario, alimento y bebida importaron USD473,9 millones en enero de 2016. Para ese mismo período de este año la cifra ascendió a USD537,9 millones, registró una variación de 13,5%. Los productos con mayores importaciones fueron: lácteos y huevos de ave (113,2%), aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados (34,1%) y carne y preparados de carne (58,6%).

Fuente: Dane.

El grupo de manufacturas importó USD2.700,3 millones en enero de 2017 y el año pasado de US$2.677,6. Significó una variación de 0,8%. Las mayores contribuciones fueron: compras de vehículos de carretera (9,8%) y productos medicinales y farmacéutico (12,1%).

Las compras externas de combustibles y productos de las industrias extractivas presentaron una variación de -20,8%, al pasar de USD363,9 millones en enero de 2016 a USD288,3 millones en enero de 2017. El comportamiento obedeció principalmente a las menores compras externas de gasóleos (-77,0%).