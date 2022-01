Youtuber ucraniana relató cómo casi la roban y le disparan en Santa Marta

“Escuché a alguien detrás de mí, volteé y vi a este muchacho joven, no sé de qué edad, tal vez de 18 o de 20, y pude sentir las malas vibras. No sé qué me dijo, pero tan pronto lo vi y me dijo algo empecé a correr hacia él”, agregó la mujer, quien explicó que minutos antes un taxista intentó advertirle del peligro que la acechaba, pero ella hizo caso omiso.

Mcleod explicó que el delincuente intentó agarrarla por uno de sus brazos, pero logró escaparse al montarse a un bus de servicio público.

“Yo, literalmente, salté al bus, él me apuntó y genuinamente pensé que iba a disparar dentro del bus. Todo el mundo se agachó y no sabíamos si iba a perseguir el bus o algo así. Estaba caminando, me crucé con algunas personas, pero realmente estaba muy sorprendida de que no hubiera más gente atravesando el hermoso sendero. Creo que ahora sé porqué nadie camina por ahí, finalizó.

Por último, la mujer explicó que le contó lo sucedido a las autoridades.