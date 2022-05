Nuevos detalles del feminicidio de Emperatriz y asesinato de sus dos niños

Michell Linares, hermana de Emperatriz Itachi Linares Fernández, relató paso a paso los tortuosos momentos que vivió en el antes y el después del hallazgo de los cuerpos sin vida de sus seres queridos.

La extranjera expresó que le pareció extraño el mensaje que le envió Emperatriz en la madrugada, sin embargo, no alcanzó a imaginar lo peor.

“Ella me mandó un mensaje, “venme a buscar, ¡ojo, no me falles, te amo!”. Cuando lo veo yo empiezo a llamar, pero suena el teléfono apagado”.

“Yo le dije a mi esposo que ya venía, que iba a verme con mi hermana porque era muy raro que no contestara. Me subí en una moto y me cansé de tocar, pero nadie me abrió, pero como vi el candado pensé que había salido a trabajar, no obstante, los vecinos también me comentaron que no la habían visto y me fui”, narró la mujer, que unas horas después regresó a la vivienda de su familiar.

“Yo la encontré a las 4:10 de la tarde, los vecinos me ayudaron a abrir la puerta, porque yo intentando me corté y pensaba que mi sangre era la que olía a feo y me surgió otro olor extraño”, contó.

Con la voz entrecortada se asomó por un hueco y alcanzó a divisar unos pies y en ese preciso momento se le vinieron a la mente todo tipo de pensamientos.

“Yo no sé cómo di para bajar ese cerro a llamar a todos los que conocía y ellos tumbaron la puerta, cuando entré vi a mi sobrina tirada en el suelo con la cara llena de sangre y tierra como si la hubieran pateado, y tenía la bicicleta en el pecho. Ante mi desespero yo se la quité y le limpié la cara, pensé que estaba sola, pero cuando voltee vi a mi hermana con el niño abrazado, ambos envueltos en una sábana llena de sangre”, finalizó.