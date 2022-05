Padre del bebé hallado muerto en playa de Santa Marta fue denunciado

De igual manera, Edwin Guerrero les pide a las autoridades actuar y que la ubiquen. “Por favor les pido que no olviden la muerte de mi hijo, esto no puede quedar impune, él solo era un bebé y la mamá quiere dilatar el proceso. Me parece irresponsable por parte de la Fiscalía que le reciban una denuncia y más no que explique lo sucedido”.

Finalmente, este medio de comunicación conoció que Yenni Higuera ya salió de la clínica Redes Médicas de reposo, en la que estaba internada por quebrantos de salud de tipo emocional.