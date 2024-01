Joven de 16 años desapareció cuando iba a casa de una amiga en Santa Marta

Karina reveló que, debido a la angustia de desconocer en dónde estaría su hija, optó por revisar sus redes sociales a ver si podía encontrar alguna pista de su paradero. “Al día siguiente me acordé y le hackeamos el Facebook. Ahí nos dimos cuenta de que Chelmik se había comunicado con una amiga, esa amiga le decía: ‘tú eres una cagalera’, ‘tú no te vas a ir’”, mensajes a los que, según la madre, Chelmik respondió diciendo: “¿Dónde estás mana? Moral que si me voy a ir”.

Además, acorde con lo revelado por la mujer, en la misma conversación lo último que pudo ver fue una foto de una calle del barrio La Lucha, donde al parecer su hija había quedado en encontrarse con su amiga. Junto a la imagen, habían varios mensajes de Chelmik pidiéndole a su amiga que llegara pronto al lugar de encuentro, dado que este se encontraba solo; sin embargo, la amiga nunca contestó.