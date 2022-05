Ocho años de una tragedia vial que se cobró 33 vidas

Heliberto Pabón, padre del pequeño Antonio José, que para la época del siniestro vial tenía 7 años, reconoció que la tristeza es su fiel compañera desde hace 8 años, porque los recuerdos no se han ido, e insiste en que “los hijos son el mejor tesoro que Dios nos ha dado y debemos cuidarlos”.

Fue precisamente el de Antonio José el primer sepelio que hubo en Fundación de las víctimas del bus, porque las otras debieron esperar varios días por el estado de calcinamiento en que quedaron sus cuerpos.

Heliberto recuerda que el día de la tragedia estaba de descanso y permitió que su hijo se fuera a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con su vecina.

“Él estudiaba en un colegio católico, pero no podía decirle que no fuera porque todo lo que tenía relación con Dios le gustaba, así fuera otra religión”, comentó.

Afirma que cuando le avisaron de lo ocurrido quedó asombrado e incrédulo. Llegó al sitio y vio el bus en llamas. Él es brigadista de los bomberos y justamente por su experencia resignó sus posibilidades de hacer algo.

A su turno, Johny Barón sostiene que desde el día de la muerte de su hijo —bautizado con su mismo nombre— perdió la alegría. “Mi corazón no ha vuelto a ser el mismo. Mi vida cambió”, admitió.

“Cuando nos sentamos a comer y nos vamos a dormir, es mucho el vacío. Es que esto nunca se olvida”, agregó.

Asimismo, el hombre lamentó que su hijo fuera ese día a la iglesia.

“Fue la peor decisión de mi vida. Yo había dicho que no al permiso y en esa posición me mantenía, pero me dejé convencer”, explicó Barón, quien manifestó que fue un error dejar ir a su hijo de apenas 6 años con una persona ajena a la familia.

Según datos entregados por la Liga contra la Violencia Vial, en la última década han muerto al menos 2.957 niños en accidentes de tránsito.