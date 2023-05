En área rural de Santa Marta marcharon por la paz total en la Sierra Nevada

La marcha partió de la vereda Calabazo, pasó al sector de Buritaca y regresó a Guachaca, donde ll caer la noche se congregaron en una vigilia que fue liderada por el exsacerdote José ‘El Cura’ Ordoñez, quien solicitó al Gobierno Nacional la instalación de una mesa para escuchar a la población y garantizar la seguridad y la Paz Total en el territorio.

“Defenderá un proyecto social sostenible con justicia social porque sin ella no hay paz. A los grupos al margen de la ley les pidió que no se vuelvan sordos a este clamor pues no se puede tener a la sociedad civil en medio del fuego cruzado; ni a los indígenas, y a los turistas. Aquí necesitamos apagar definitivamente el ruido de los fusiles. Tenemos que poner a sonar el ruido de la palabra”.