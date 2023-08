Denuncian operación irregular de cámaras de fotodetección en Magdalena

“Además, las cámaras o dispositivos Sast instalados en estos puntos detectan la infracción codificada como C29 correspondiente a conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida que actualmente detecta vehículos que superen los 30 kilómetros por hora, lo que ha generado inconvenientes debido a que siendo esta una vía nacional que comunica el norte del país con el interior, por ende, suele ser transitada a velocidades superiores a 30 km/h, y adicionalmente, en horas de la noche presenta situaciones de inseguridad por la poca visibilidad y baja afluencia de usuarios, por lo que circular a tan baja velocidad representa para los conductores riesgo alto de asalto”, dijo.

A través de sus redes sociales, el Gobernador reiteró el llamado a las autoridades nacionales para que se tomen las acciones necesarias en este caso.

“Solicitamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que designe una comisión para analizar la pertinencia de la ubicación de cámaras de fotodetección en la Troncal de Oriente, en jurisdicción de Zona Bananera, Fundación y Aracataca, por parte de las alcaldías de los mencionados municipios. Con Tránsito de la Gobernación del Magdalena, nos reunimos con los conductores de transporte de carga. Nos manifiestan que al verse forzados a disminuir la velocidad en una zona que no es de alto flujo de peatones, exponen su vida y sus mercancías. Este Gobierno no es amigo de operadores privados que se valen de la ocasión para atentar contra la ciudadanía e imponer sus intereses particulares. Esta Gobernación no ha instalado una sola cámara nueva en estos 3 años y medio”, concluyó.