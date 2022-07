La cruda realidad de la mendicidad infantil en Santa Marta

Ante el incremento de personas en condición de calle o mendicidad, los corazones de los samarios y turistas son los que más ‘sufren’.

El samario Leandro Gutiérrez asegura que ver a los niños pidiendo le arruga el corazón, pero también les hace pensar que quizás detrás de todo esto hay organizaciones. Por eso el dilema es dar o no dar.

“Muchas veces es molesto, pero hay personas que nos ponen a pensar y cedemos”, anotó el ciudadano.

De igual manera, un turista indicó que se ha tomado el trabajo de sentarse en un lado a analizar el comportamiento de estas personas.

“A mí me lo comentó un amigo y no lo creía, por lo que me tomé el trabajo de hacerlo aquí, ya uno hasta los identifica y los clasifica. En cuestión de segundos se les olvida tu cara”, anotó.

Asegura que “hay quienes piden de corazón y por necesidad, por eso uno no se puede equivocar en eso y generalizar. Solo tratar de identificar a quienes lo hacen por lucrarse y lo tienen como una renta para no trabajar con la utilización de los niños para dar lástima”, finalizó el visitante.