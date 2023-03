Investigan extraña muerte de ciudadana alemana en área rural de Santa Marta

La información preliminar de la Policía da cuenta que, la responsable del cuidado de la alemana, se percató de que no estaba en la residencia ubicada en la calle 5, del sector en mención. Por lo que decidió buscarla en otros rincones de la vivienda y por último en un vehículo familiar, allí la encontró inconsciente y con ayuda la trasladó hasta el puesto de salud de Bonda, donde los galenos en turno indicaron que ya no tenía signos vitales, sin embargo, le practicaron maniobras de reanimación, pero no respondió y oficializaron su muerte.

Funcionarios de la Policía Judicial fueron los encargados de los actos urgentes, inspección y traslado de cadáver a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Marta.

Finalmente, EL HERALDO conoció que la fallecida tenía 7 años de residir en este país y que padecía del síndrome de ‘Korsakoff’, una enfermedad derivada del alcoholismo severo que genera daño cerebral en las zonas involucradas con la memoria, por lo que verifican si esto tendría relación con su deceso.