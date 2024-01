Familiares de preso que murió en cárcel de Santa Marta denuncian negligencia

Según los familiares, durante una visita a la cárcel notaron que Chamorro se encontraba en “situaciones precarias” y que además en la cárcel “no tenían medicamentos en la enfermería” para atender la situación que atravesaba el recluso.

“Denunciamos un caso de negligencia por parte del Inpec. Mi tío era paciente psiquiátrico, estuvo recluido en Insecar. Lo ingresaron ayer. Mi tía vino a visitarlo y lo encontraron en situaciones precarias. Empezó a tener lagunas mentales y no tenían los medios necesarios para atender la situación que presentaba. No tenían medicamentos en la enfermería. Él estaba mal, no estaba recibiendo tratamiento”, señaló Liz Kellys Álvarez, sobrina del fallecido a ‘El Informador’.