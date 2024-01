Supuesta factura de un restaurante en Santa Marta se viralizó en redes

Roger Tatis, conocido como RoyKing50 en las redes sociales, señaló haber sido amenazado por grabar videos en los que denuncia los elevados precios que se les cobran a los turistas en estas ciudades costeras.

En el incidente más reciente, recibió un mensaje de voz a través de la línea de WhatsApp que él habilitó para reportar denuncias, donde lo amenazaban con ser agredido físicamente.

La amenaza contra RoyKing50 surgió después de que él visitara Barú, específicamente en la zona de Playa Blanca, y revelara los problemas de infraestructura en la vía, los retenes ilegales y las opiniones de los turistas acerca de los cobros excesivos en distintos puntos de interés turístico.

En su video, el influencer señaló que a 800 metros de llegar a la zona turística, varios jóvenes se acercan a los vehículos haciéndose pasar por guías, ofreciendo llevar a los turistas a puntos clave y estacionamientos improvisados, exigiendo dinero y golpeando los autos cuando no lo reciben.

Durante una entrevista en la playa, RoyKing50 habló con un turista que afirmó que no regresaría al lugar. "Si me preguntas si volvería a Barú, no lo haría. Hace 20 años vine y era realmente una isla hermosa... ahora es un desastre, vergonzoso. Hay peligro con la gente, con todo", expresó el turista entrevistado por Royking50.

Al parecer, la publicación del contenido por parte del creador generó molestia entre algunos lugareños que se sintieron identificados y ofendidos por las acusaciones de Tatis, llegando al punto de amenazarlo.

El generador de contenido también ha expuesto situaciones en Santa Marta.