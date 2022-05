En Santa Marta, alerta amarilla por lluvias con actividad eléctrica

En el marco de la estrategia de comunicación denominada ‘Santa Marta Menos Vulnerable’, liderada por el gobierno de la alcaldesa Virna Johnson, a través de la Ogricc y que incluye la difusión de conocimiento para la prevención y reducción del riesgo de desastres, la entidad emitió las siguientes recomendaciones:

- No arrojar basura a las calles y a las riberas para evitar encharcamientos y desbordamientos.

- No zarpar en embarcaciones de poco calado ni motonaves durante la expedición de alertas meteomarinas, sin la previa autorización de la Capitanía de Puerto.

- No permanecer o estacionar bajo árboles, al lado de muros, postes de energía u otro tipo de objetos energizados o pesados que puedan caer por efecto de los vientos.

- No exponerse en zonas al aire libre durante las lluvias con actividad eléctrica y asegurar los amarres de sus tejados.

Finalmente el Gobierno Distrital instó a las familias samarias a reportar a las líneas de emergencias habilitadas, cualquier amenaza que pueda representar riesgo de desastres y consultar las demás recomendaciones en las cuentas de redes sociales de la institución en Facebook, Instagram y twitter, a través del nombre de usuario @ogriccoficial.