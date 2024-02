Contraloría insta a que despegue el PAE en el Magdalena

El ente de control también reveló que en desarrollo de unas auditorías al PAE lograron establecer 15 hallazgos en el departamento de Magdalena. En el 2020 fueron 9 de los cuales 3 corresponden al municipio de Ciénaga, 2 a Santa Marta y 4 al departamento de Magdalena. Los hallazgos surgen principalmente por raciones entregadas de mala calidad y consolidación de los estudiantes en el SIMAT.

En el 2021 hubo un hallazgo en el municipio de Santa Marta y en el año 2023 hubo 5 hallazgos de los cuales 2 fueron en Santa Marta, uno en el municipio de San Sebastián de Buenavista y 2 en el Departamento.

En el 2022 los hallazgos fueron 3 en el municipio de Santa Marta, destacando el inicio inoportuno del PAE. Además hay 3 hallazgos disciplinarios relacionados con la inoportunidad en la prestación del PAE en el departamento, el municipio de Santa Marta y San Sebastián de Buenavista.

“A través de la Estrategia de Seguimiento Permanente al PAE, se evidenció que la ETC Santa Marta, dio inició tardío a la entrega del PAE (23 días después del inicio de clases), viéndose afectados 49.254 estudiantes, además el PAE Indígena, tuvo un atraso de 42 días dejando más de 1.700 niños, niñas y jóvenes sin acceso al programa. Además, la ETC de Ciénaga, a pesar de contar con los recursos previstos en el año escolar 2023, provenientes de Recursos de Inversión ($9.930.366.105), se observó que no ejecuto adecuadamente el PAE Indígena, al considerar que desde el 16 de mayo sólo 5 de las 9 instituciones educativas de la etnia Kogui recibieron el servicio de alimentación escolar, a raíz de las disputas internas en el territorio”, dijo la Contraloría.

Agrega que el PAE en el Magdalena no ha sido bien planeado y producto de ello más de 23 mil estudiantes no accedieron al programa alimentario durante 53 días después de iniciadas las clases, y “el PAE Indígena no se entregó a todos sus beneficiarios, debido a la suspensión del contrato con la comunidad Arahuaca desde el pasado 22 de septiembre, perjudicando a 970 niños, niñas y adolescentes indígenas. Así mismo, de acuerdo con los Informes de Operación del Programa de Alimentación Escolar -INOP, en 2023, el PAE en el Departamento de Magdalena tuvo 31 alertas, en las cuales se evidencia que esta ETC enfrentó desafíos críticos”.