Con 14 años Snéider Avendaño estudiará ingeniería civil en Unimagdalena

“Además, tengo mucha facilidad para las matemáticas y la física”, comentó.

Reconoce que regularmente quienes ingresan a la universidad no tienen su rango de edad, y asegura que “esto no me hará inferior al reto”.

“Sé que no va a ser fácil, pero confío plenamente en mis capacidades”, precisó.

A los 2 años de nacido aprendió a leer influenciado por su abuela que se sentaba con él enseñándole la cartilla ‘Nacho’.