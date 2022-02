Ciénaga le dice adiós a la Certificación Turística Sostenible

El alcalde de Ciénaga, Luis Alberto Tete Samper, manifestó que desconocía la pérdida de esta importante acreditación, argumentando que "no puedo estar enterado de todo".

"Llegó la comunicación a la Alcaldía y no me notificaron sino hasta esta semana, pero lo importante es que vamos a trabajar", anotó.

El mandatario aseguró que la acreditación se perdió al no ser enviados los reportes de rigor a Icontec sobre los avances en materia de turismo en el municipio. "Vamos a llegar al fondo de esto, iniciaremos investigaciones para ver quiénes fueron los responsables", comentó el ejecutivo municipal.

Añadió que "no es justo que estemos pasando por esto" y anunció contrariado, que "funcionarios que hoy no están cumpliendo con su deber, tendrán que salir de la Administración Municipal".