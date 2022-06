Fiscalía pide 60 años de cárcel para mujer que ahogó a su bebé en Santa Marta

La acusada durante el interrogatorio con la Fiscalía General de la Nación, expresó que la muerte del pequeño Edwin Samuel fue un accidente, versión que controvierte el ente acusador con su investigación.

“Yo estaba en la orilla del mar y un bicho me picó, del desespero yo solté al bebé para revisarme y matar al animal. Instantes después me percaté que mi hijo no estaba, el mar se lo había llevado y no pude rescatarlo, todo fue un accidente”, expresó Higuera.

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía arrojó que Higuera Casallas, a eso de las 4:00 de la tarde del pasado 3 de abril, presuntamente habría ingresado al mar y sumergido al bebé de 15 meses hasta asfixiarlo, luego salió y lo abandonó donde lo encontraron a la 1:00 de la madrugada del lunes 4 de abril.

Dicha versión fue corroborada por con un lugareño del sector que encontró al pequeño en el sector de playa Bonita, por el hotel Brisas del Mar, quien logró divisar las huellas en la playa que salían del mar y rodeaban el cadáver. Lo mismo verificaron los peritos judiciales durante la inspección a cadáver.