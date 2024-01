Influencer es asesinada por su expareja en su domicilio en Santa Marta

Por la mañana, amigos que fueron a buscarla la encontraron sin vida, aparentemente víctima de un arma cortopunzante. El lamentable hecho se propagó rápidamente, generando consternación y respuestas emotivas en las redes sociales por parte de amigos y familiares.

Daniela Munive, una íntima amiga de Lisney, acusó directamente a Mario Bastidas Hernández, quien había mantenido una relación sentimental con Yaya hasta noviembre.

En una transmisión en vivo, Daniela expresó su dolor: "ella no merecía eso. La gente me está insultando y afirmando que ella estaba en malos pasos. Pero no es verdad. Fue su ex pareja, alguien que nunca la valoró ni apreció, quien la asesinó".