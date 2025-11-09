La música, el color y el ritmo caribeño se tomaron este sábado la playa de El Rodadero de Santa Marta con la ‘Gran Muestra Cultural del País de la Belleza’, un concierto gratuito que marcó la antesala de la IV Cumbre CELAC–Unión Europea, que comienza mañana en esa ciudad caribeña.

Conocida como la Perla de América por su historia, su bahía y su encanto natural, Santa Marta se convirtió por una noche en un gran escenario al aire libre donde confluyeron turistas, samarios y delegaciones internacionales.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura, reunió a artistas locales, nacionales e internacionales frente a cientos de personas que se congregaron frente al mar para disfrutar de un espectáculo en el que los sonidos del Caribe se mezclaron con los del Pacífico y del Cono Sur.

🔥 ¡Santa Marta no se detiene! 🎶#PaísDeLaBelleza vibra al ritmo de la música, las palmas y las sonrisas. ✨A esta hora, el público canta, baila y se deja llevar por la energía de cada artista que hace historia en este escenario. 🎙️ ¡La fiesta sigue y tú todavía puedes ser parte!… pic.twitter.com/ZDjujoSwwH — Radio Nacional CO (@RadNalCo) November 9, 2025

El concierto comenzó con el samario ZE ZE Music, que encendió la playa con ritmos urbanos y contagió al público que llenó la arena de luces y banderas.

Luego subió al escenario la vallenatera Karen Lizarazo, quien hizo bailar a los asistentes con clásicos del género caribeño. En su presentación, rindió homenaje a Carlos Vives, el cantante samario más reconocido a nivel internacional, con un “mosaico” de varios de sus temas, entre ellos ‘Tengo fe’ y ‘Que diera’.

Tras su actuación, la puertorriqueña Kany García, una de las actuaciones más esperadas de la noche, puso el tono más íntimo y emotivo de la noche con sus baladas de amor y resistencia.

#PaísDeLaBellezaXRTVC 🇨🇴✊ Así fue la presentación de la gran Kany García en la Muestra Cultural del País de la Belleza. 🌟



El público coreó sus grandes éxitos como Confieso, Me Duele Menos, Hoy Ya Me Voy y Para Siempre, en una presentación que quedará grabada en la memoria de… pic.twitter.com/ts2ZMVW3r2 — Radio Nacional CO (@RadNalCo) November 9, 2025

Entre las presentaciones, mientras los animadores anunciaban a los artistas, en las pantallas se proyectaron imágenes alusivas a lanchas hundidas por Estados Unidos en el Caribe y frases como “Mintiendo una vez más para hacerte pensar que una invasión es justa” y “Su verdadero interés son nuestros recursos naturales”.

A medida que avanzaba la velada, el público seguía llegando para ver a los próximos artistas como los argentinos de La Mosca, la agrupación del Pacífico Herencia de Timbiquí, el salsero puertorriqueño Jerry Rivera, el merenguero dominicano Sergio Vargas y el colombiano Mr. Love, encargado de cerrar la jornada.

El concierto, retransmitido en directo por la televisión pública y que contó con un fuerte esquema de seguridad, llenó de luces y fuegos artificiales la bahía samaria en una velada que combinó música, integración y orgullo nacional.

La jornada festiva sirvió como bienvenida a las delegaciones internacionales que participarán en la IV Cumbre CELAC-UE, copresidida por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y que contará con la presencia del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros líderes.

En la agenda de Petro figura su asistencia al concierto, y se espera que acuda durante la noche como gesto de bienvenida a las delegaciones internacionales.