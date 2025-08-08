Los pobladores de la ciudad de Santa Marta, así como las autoridades y los organismos de socorro, están en alerta tras los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) que dan cuenta de fuertes precipitaciones para este fin de semana.

Ante esto la alcaldía de Santa Marta indicó que han reforzado las medidas de atención, prevención y respuesta a emergencias en los sectores más vulnerables y a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático emitieron una alerta e invitan a la comunidad samaria a mantener la calma y actuar con prevención ante la ola invernal que azota al Caribe.

Según el Ideam, “este sábado y domingo el pronóstico indica que se registrarán fuertes lluvias en la capital del Magdalena. Por esta razón, el Gobierno distrital insiste en la importancia del autocuidado, la solidaridad y el seguimiento de las recomendaciones emitidas por los organismos oficiales. Nuestra prioridad es proteger la vida y el bienestar de los samarios.

Estamos trabajando con todo el equipo de Gestión del Riesgo para estar cerca de la gente que más lo necesita. Le pedimos a la comunidad estar atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones para prevenir emergencias”, anotó el alcalde Carlos Pinedo.

A la comunidad le recomiendan: evitar salir de casa si no es estrictamente necesario durante las lluvias; si residen en zona de alto riesgo, tenga preparado un morral de emergencia con documentos, medicamentos y artículos básicos; no arroje basuras a canales, ríos o quebradas porque puede generar taponamientos y desbordamientos; asegure techos, láminas de zinc y estructuras frágiles ante vientos fuertes; reporte emergencias, deslizamientos o riesgos a la línea 123.

Durante tormentas eléctricas, evite espacios abiertos, árboles, transformadores o cables eléctricos. Refúgiese en un lugar seguro; desconecte los electrodomésticos durante tormentas fuertes; no intente cruzar ríos o quebradas crecidas, por pequeñas que parezcan; acompañe a adultos mayores, personas con discapacidad y niños durante las lluvias y no se deje llevar por noticias falsas. Siga únicamente fuentes oficiales.