Indicando que Aguachica se ha convertido en epicentro del microtráfico, y un corredor estratégico para la delincuencia organizada entre el Catatumbo y el sur de Bolívar, los gobernadores en esta parte del Magdalena Medio exigieron a la fuerza pública una estrategia integral de seguridad, con más operativos en los municipios limítrofes en esta zona, señalando además que existe en el mismo territorio una marcada presencia del ELN.

En un consejo regional de seguridad en Aguachica, los mandatarios de Cesar, Francisco Ovalle Angarita; de Bolívar, Dumeck Turbay; y de Santander, Didier Tavera; pidieron más contundencia a los organismos competentes para combatir los delitos en esa jurisdicción.

'Pudimos analizar varios aspectos de inseguridad en esta zona del país, como departamento del Cesar nuestra mayor preocupación es que dentro de ese corredor entre Catatumbo y sur de Bolívar, Aguachica hoy es el epicentro de toda esa situación, por eso nuestra petición especial a las Fuerzas Armadas para que hagan más presencia en este municipio' expresó el gobernador Francisco Ovalle.

Señaló que 'se creó un plan integral que implica más operativos de la fuerza pública. Nos reunimos con los comandantes de la Policía, el Ejército, los representantes del CTI, gremios y los alcaldes de los municipios, donde pedimos el desarrollo de operaciones conjuntas'.