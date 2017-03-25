'El gobierno colombiano debería tener mucho afán en reconstruir Salaminita, porque hay una deuda con estas personas que llevan viviendo 18 años en el limbo. Es una obligación ayudar a este pueblo', dijo Marie Andersson de Frutos, la embajadora de Suecia quien visitó la tarde de ayer el corregimiento que fue desaparecido de los mapas, tras una incursión paramilitar.

La diplomática europea se reunió en el municipio de Fundación, Magdalena, para escuchar los testimonios de las 44 familias desplazadas por el frente Pivijay de las AUC.

Carmen Bocanegra Orozco, de 59 años, una de las despojadas, manifestó que a pesar de que los recuerdos son difíciles de olvidar, están 'viendo la luz al final del túnel del olvido'.

El pasado 16 de diciembre de 2016, el magistrado Javier Castillo Cadena, de la sala civil especializada en restitución de tierras del Tribunal Superior de Antioquia, dictó sentencia a favor de las familias despojadas por los 'paras'.

El director territorial de la URT Magdalena-Atlántico, Rodrigo Torres, explicó que estas familias gozarán de la reconstrucción total de sus viviendas, la elaboración de un proyecto productivo y a un subsidio de vivienda.

'Ellos tendrán asistencia en el tema de salud y de educación', manifestó.