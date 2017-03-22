Luego de que a comienzos del 2016 se iniciaran los trabajos de restauración del teatro Santa Marta, la ministra de comercio, industria y turismo, María Claudia Lacouture, reportó que las obras avanzan 'a buen ritmo', pese a algunas dificultades presentadas, por lo que prevé que puedan ser entregadas en abril de 2018.

'Ya tiene el ritmo necesario para su entrega el próximo año y estoy muy contenta', expresó.

La inversión

El costo global de la obra es de $23 mil millones y en su primera fase se gastarán $13.300 millones. Para la primera etapa se destinaron $13.300 millones, de los cuales el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, aporta $10.000 millones, y el Ministerio de Cultura, $3.300 millones.

La segunda etapa requerirá de una inversión aproximada de $10.875 millones, que estará lista para abril de 2018.

La recuperación de este edificio, construido por el arquitecto cubano Manuel Carrerá en el año 1942, es un proyecto ancla en materia cultural para el Distrito, puesto que desde allí se desprenden otras obras como el Centro de Memoria y la Casa de la Música, que funcionarán en el edificio donde funcionaba hasta hace poco el Concejo Distrital.

Entre los ajustes arquitectónicos que tendrá el teatro están la ampliación de su aforo, que pasará de 600 a más de 800 personas, una acústica de excelente calidad e iluminación con estándares internacionales, entre otros aspectos.

Lacouture también anunció el avance de las obras en Ciénaga, donde a principios de año entregó recursos por $9.000 millones para el proyecto de arreglo y peatonalización de la plaza central Parque Centenario, cuya inversión total será del orden de los $16.000 millones.