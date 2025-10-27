Con un resultado que lo perfila como una de las principales cartas políticas de la región Caribe, el atlanticense Pedro Hernando Flórez Porras se ubicó en el segundo lugar de la consulta al Senado del Pacto Histórico, según el boletín 32 de la Registraduría, con 19.484 mesas escrutadas.

De acuerdo con los datos oficiales, la votación parcial al Senado estaría así hasta el momento:

Wilson Neber Arias Castillo: 164.699 votos (7,58%) Pedro Hernando Flórez Porras: 156.805 votos (7,21%) Walter Alfonso Rodríguez Chaparro (Wally): 135.000 votos (6,21%)

El resultado posiciona a Flórez como el nombre más fuerte del Caribe dentro de la colectividad, superando a influenciadores políticos y a figuras tradicionales del petrismo que venían encabezando los boletines previos.

La lista al Senado del Pacto Histórico será cerrada y en cremallera, es decir, intercalada entre hombres y mujeres. Dentro de los acuerdos políticos, cuando Iván Cepeda presentó su nombre a la consulta del Pacto Histórico fue que María José Pizarro se retiraba y ella iba a encabezar la lista al Congreso, mientras el petrismo proyecta obtener al menos 20 curules en las elecciones legislativas de 2026.

Registraduría

El avance de figuras ligadas al uso de redes sociales, así como la caída de varios dirigentes “históricos” del movimiento, ha reabierto el debate interno sobre la solidez del proyecto político. Sin embargo, en la Costa el ascenso de Flórez es visto como una oportunidad de mayor representación regional dentro del Congreso en la siguiente legislatura.