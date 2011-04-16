Luis Rodríguez

Sobre la obra en construcción del boquete que abrió el canal del Dique en el sur del Atlántico están pasando vehículos y no se está cumpliendo la medida de prevención que en su momento hizo la secretaría de infraestructura departamental, en el sentido de impedir el cruce de automotores para evitar perjuicios en el proyecto y lo más importante, evitar accidentes.

El titular de ese despacho, Juan Pablo Deik, indicó hace pocas semanas que sobre la vía en reconstrucción sólo podrían pasar motocicletas y personas caminando.

Pero la realidad es otra. Sólo los camiones que cargan frutas desde Santa Lucía y pueblos aledaños se quedan de este lado de la obra, pero camionetas, carros y motos siguen la ruta sin restricción.

En medio de lo que podría llamarse un reversazo, el secretario Deik dijo que la medida era solamente para los vehículos con peso superior a tonelada y media, contrario a su primer pronunciamiento.

Para el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Víctor Cantillo Meza, el cruce de vehículos, siempre y cuando sean pequeños, no representa riesgo, pero advirtió que las cargas pesadas pueden ocasionar un reacomodamiento de las bolsas y ello podría originar de nuevas grietas.

'Con el tema del cierre del boquete se están haciendo los esfuerzos necesarios, pero no podemos desconocer que el segundo invierno ya está que llega', precisó el dirigente gremial.

Advirtió que hay que evitar una réplica de la emergencia. El recorrido es de 20 kilómetros aproximadamente de una estructura homogénea que puede presentar debilidades.