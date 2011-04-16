Archivo particular

Ver y ser vistos es una de las principales reglas de la seguridad vial. Por eso es tan importante tener en buenas condiciones el sistema de luces de los vehículos.

Las autoridades viales confirman que tener las luces encendidas reduce el riesgo de accidentes en un 15%.

Asimismo, la Secretaría Distrital de Movilidad aclaró la información que divulgamos anteayer, en el sentido de que conducir con las luces encendidas de día es sancionable o susceptible a comparendo.

Informó además que si no funciona una de las dos luces hay lugar a inmovilización. La multa que pagará el infractor es de $535.560. Además, el contraste luces-entorno es menor por el día que por la noche, por lo tanto, reduce el efecto destello en los ojos.

Se recomienda el uso de las luces en todo tipo de vías y zonas, sobre todo, en cruces o intersecciones. Según la Organización Mundial de la Salud y de organizaciones nacionales como Luchemos por la Vida, Isev y Cesvi, la medida de mantener las luces bajas encendidas las 24 horas reduce el número de accidentes entre un 5% y un 8%.

El Artículo 86 de la Ley 769 establece que dentro del perímetro urbano se debe usar la luz media, y se podrá hacer uso de luces exploradoras orientados sólo hacia la superficie de la vía, cuando éstas estén colocadas por debajo de las defensas del vehículo o cuando se trate de unidades integradas por el fabricante en el conjunto de luces frontales del vehículo.

Fuera del perímetro urbano, podrá usarse la luz plena o alta, excepto cuando se aproxime un vehículo en sentido contrario o cuando la autoridad lo indique mediante la señal de tránsito correspondiente, o cuando la luz plena alcance un vehículo que transite adelante y pueda perturbar su conducción. Ningún vehículo podrá portar luces exploradoras en la parte posterior.

El Artículo 1o. de la Resolución 2730 de 2002 del Ministerio de Transporte establece que todo vehículo automotor que transite por las carreteras a cargo de la Nación o de los Departamentos, deberá tener encendidas las luces medias exteriores durante las 24 horas del día, sin importar las condiciones climáticas reinantes.

Beneficios del uso de luces encendidas. Aumenta la visibilidad de todos los vehículos en cualquier condición de luminosidad y reduce el riesgo. Identificación con mayor facilidad, exactitud y rapidez.

Evita valoraciones de visibilidad, dedicando toda la atención a conducir. Las motocicletas se ven mejor con luces, el resto de vehículos también. Todo aquello con luces será un vehículo en circulación, distinguiendo los estacionados, recomiendan los expertos en movilidad.