Archivo particular

Hasta $250 mil pesos, en tarjetas de canje para ser utilizadas en una conocida cadena de tiendas, recibirán 629 familias que resultaron seriamente afectadas por la ola invernal en el municipio a finales del año pasado, indicó la Secretaria de Gestión Social Clarena Pérez.

Los auxilios serán entregados por la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, el próximo lunes 18 de abril, en el Museo Bolivariano, a partir de las 8:00 a.m.

Se trata de tarjetas para la adquisición de productos de la canasta familiar en los almacenes Carrefour, el operador tiene el nombre y el número de cedula de cada uno de los beneficiados.

Los funcionarios de Comfamiliar entregarán las tarjetas y quienes las reciban deberán portar su documento de identidad al momento de hacer las compras.

Las familias favorecidas fueron censadas y certificadas por la Defensa Civil como damnificadas por la ola invernal 2010 en los barrios Patio Largo, 15 de Agosto, La Bonga, 12 de Octubre, 7 de Agosto y parte del barrio Salsipuedes, sectores que, históricamente, vienen siendo afectados por el invierno en la localidad.

Pérez aclaró que esta iniciativa no tiene nada que ver con el Censo de Registro Único adelantado por el Gobierno Nacional recientemente en todo el territorio nacional.

'Gracias a la gestión del Alcalde de Soledad, José Zapata Guerrero, se logró la inclusión de estas 629 familias soledeñas en este mecanismo puesto en marcha por la Gobernación del Atlántico que escogió a Comfamiliar como operador para entregar las ayudas en mención', subrayó la funcionaria.