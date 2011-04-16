El Heraldo

'El Atlántico está siendo beneficiado con recursos de Colombia Humanitaria y el Instituto Nacional de Vías por 107 mil millones de pesos. Es el Departamento que más recursos ha recibido en el país debido a las condiciones en que quedó luego de la ola invernal que se presento a finales del año pasado', aseguró Carlos Rosado, director del Invías.

La declaración la realizó luego de una visita de campo a las zonas donde se adelantan trabajos del proyecto Ruta Caribe.

'La confianza que nos genera el trabajo del Gobernador es la tranquilidad que tiene la Nación. Sabemos que algunas obras han empezado y otras están en proceso de contratación', afirmó Rosado.

Respecto a la Ley de Garantías que empieza a regir el 30 de junio, el director del Invias aclaró que no hay inconvenientes, puesto que los procesos de contratación ya van adelantados y otros se firmarán en las próximas semanas.

'Los aportes están en el orden de los 72 mil millones por parte de Colombia Humanitaria y los 35 mil restantes vienen del presupuesto de la Nación, que los entrega a través del Instituto Nacional de Vías', explicó Rosado.

Entre los trabajos que se llevarán a cabo con el presupuesto de los 107 mil millones se destacan: la reconstrucción de la berma del Canal del Dique entre el tramo que comprende a Calamar y Santa Lucía, la construcción de un dique arcilloso entre Villa Rosa y Las Compuertas, el mantenimiento de la carretera Guaimaral - Los Pocitos - Juan Mina, la construcción de muros de estabilización entre Juan de Acosta y Sibarco, el realce del tramo de la vía que va de Las Compuertas a Santa Lucía, entre otras 'Estas obras deben estar listas en un plazo no mayor a cuatro meses', anunció Rosado.

Ruta caribe. El recorrido que realizó el director del Invías empezó en la Vía la Cordialidad, la cual tendrá 15 kilómetros de doble calzada hasta la estación de Terpel. También visitó obras en la Vía Oriental.