Luis Rodríguez

La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General abrieron investigaciones preliminares contra el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano y el ministro de Transporte, Germán Cardona, por presunta omisión en la prevención de la emergencia ocurrida en el Sur del Departamento el 30 de noviembre del año pasado.

A la Unidad Nacional de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, le corresponderá establecer si con sus actuaciones, los dos funcionarios fueron negligentes en prevenir la tragedia que dejó bajo el agua a seis Municipios después de la ruptura del Canal del Dique.

Mientras que el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria en contra del mandatario del Atlántico, con base en la queja y denuncia presentada por los abogados Roberto Tapia y Fernando Prada.

En su queja solicitan que se investiguen los hechos relacionados con las inundaciones y se establezcan responsabilidades por acción u omisión de los funcionarios públicos comprometidos.

Tapia y Prada sindican al Director de Cormagdalena, al Ministro de Transporte, a los directores de la CRA y de Cardique y al Gobernador del Atlántico.

En ese sentido, el mandatario de los atlanticenses dijo que esta etapa preliminar le permitirá entregar toda la información que tiene disponible y dar todas la explicaciones de rigor ante las autoridades competentes.

'Creo que ante las denuncias que nos han puesto y con estas investigaciones tendremos la oportunidad para entregar toda la información en materia hidráulica, meteorológica, de construcción y todos los esfuerzos que se han hecho para blindar el Departamento y las posibles causas de la falla de la carretera misma'.

El mandatario departamental recordó que se construyeron más de 80 kilómetros de muros de contención, de jarillones a lo largo del río Magdalena y se realzaron niveles de carretera a lo largo del Canal del Dique.

La firma de abogados, Fernando Borda Castilla y Roberto Tapia Ahumada, que en una acción de grupo también demandó y que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito admitió y le dio traslado. La queja fue contestada por la Gobernación del Atlántico, Cormagdalena, CRA Bajo Magdalena e Invías,. Para los abogados, estas entidades evaden sus responsabilidades en torno a la tragedia y sus defensas se dirigen a responsabilizarse entre ellas.

'La Gobernación afirma que no es responsable de la tragedia porque no construyó el Canal del Dique. Que los responsables del mantenimiento y vigilancia de esta obra pública nacional son competencia de la Nación y sus entidades. Cormagdalena manifiesta que tampoco es responsable. Para ellos, las responsabilidades pasa por el Comité Nacional de Prevención y Atención de Desastres (Ministerio del Interior y Justicia); la Gobernación del Atlántico a través del Comité Seccional de Prevención y Atención de Desastres, y los alcaldes municipales de las poblaciones afectadas.