Tatiana Blanco

Cecilia Villegas, un ama de casa residente en la calle 57 No. 9M84 estaba feliz, pues su casa que por muchos años estuvo en condiciones infrahumanas porque se mojaba cada vez que llovía, ahora cuenta con un techo digno, al igual que una cocina y un baño higiénico que contribuirán al mejoramiento de la salud.

Ella es una de las beneficiarias del programa de mejoramiento de vivienda, que llegará a 640 familias barranquilleras en distintos barrios de la ciudad, con una inversión de $3 mil millones.

Ayer el alcalde distrital, Alejandro Char en compañía de Diana Macías, directora de Liquidaciones del Distrito, entregaron las primeras 86 soluciones en La Calzada, del populoso barrio El Bosque.

En el sector de la calle 57 con carrera 9M, el mandatario distrital formalizó la entrega de 38 viviendas mejoradas por saneamiento, en un programa ejecutado por la Dirección Distrital de Liquidaciones, con el apoyo de la Nación con el 75% de los recursos.

El programa consiste en mejorar las condiciones de las redes de agua y de energía eléctrica, cocina, baño, paredes y obras de saneamiento necesarias para garantizar una vivienda digna y saludable, en aquellos sectores que lo requieren, incluyendo familias cuyas casas han resultado afectadas por las lluvias.

'Estamos recuperando nuestros barrios de manera integral, no sólo estamos pavimentando sus vías y construyendo nuevos colegios, centros de salud y canchas, también estamos mejorando la vivienda con redes, cocinas y baños nuevos, porque todo esto es calidad de vida para nuestra gente', dijo el alcalde Alejandro Char después de recorrer varias casas incluidas en este programa y observar sus nuevas condiciones, en compañía de las familias beneficiarias.

El mandatario distrital anunció el compromiso de iniciar próximamente la pavimentación de seis tramos viales que está pidiendo la comunidad del sector La Calzada y que totalizan 1.340 metros lineales. 'Hemos hecho mucho por el barrio El Bosque y vamos a seguir haciendo más porque este es uno de los más grandes y con más necesidades que tiene Barranquilla', señaló el mandatario.