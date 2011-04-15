Óscar Arias

La decisión de la Corte Constitucional según la cual las parejas del mismo sexo tienen derecho a heredar los bienes en caso de que fallezca uno de los dos, recibió ayer el beneplácito de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, LGBT.

'Cuando dos personas se aman, comparten todo: esfuerzo, dedicación y entrega', expresó sobre el tema Jairo Polo, director de la Corporación Autónoma del Carnaval Gay de Barranquilla.

Polo lleva 24 años conviviendo con su pareja, Edwin Fabián Gómez Montero. 'Dos personas que han estado juntas por muchos años tiene que compartir lo que ha trabajado en conjunto', aseguró.

Refiriéndose a la decisión, el magistrado Juan Carlos Henao consideró que no puede haber tratos discriminatorios y desiguales frente a las parejas que conforman uniones maritales de hecho, así sean del mismo sexo.

Sin embargo, para los integrantes de la organización LGBT, Colombia aún está a mitad de camino, de ahí que ahora, para que haya una igualdad completa, se necesita que se abran paso los derechos a la unión marital y a la adopción de niños.

Para Heriberto Mejía, director de la mesa en Barranquilla de la comunidad LGBT, si bien el fallo de la Corte es ambiguo, es el primer paso para que el tema de igualdad sea debatido a fondo.

'El fallo es un buen ejemplo. Ya era hora de que se hiciera justicia en Colombia y que la concesión de derechos no generara más discriminación. Felicitamos este fallo y lo recibimos con alegría porque lo esperábamos desde la Constitución del 91, es decir, llegar a esta decisión nos tomó 20 años', aseguró Mejía.

Sobre casos en los que se vulneran derechos patrimoniales a parejas del mismo sexo, Polo contó que sabe de una pareja que convivió 10 años.

'A una de ellas le quedó una casa, pero la sucesión se quedó en el aire y se vulneró todo su derecho a la propiedad. Así que al igual que compartieron el amor, porque el amor no solo es alegría, felicidad, el amor es sacrificio, dolor, lágrimas, porque nosotros sentimos al igual que siente cualquiera en una relación, es por esto que la decisión nos llena de confianza para llegar a una sociedad más ecuánime y tolerante'.

Según el director de la mesa en Barranquilla de la comunidad LGBT, el fallo es ambiguo. Sin embargo, admite que es el primer paso para que se debatan los temas de fondo como la unión marital. 'Esta decisión la esperábamos desde la Constitución del 91', dijo.

Para Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa, el fallo es un derecho a todas las parejas no casadas en el que reconocen sus derechos, brindándoles mayor protección tanto a parejas del mismo sexo como a parejas heterosexuales. Esto reconoce en igual medida los beneficios para ambos casos'.