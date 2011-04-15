Archivo particular

El sector lácteo colombiano vuelve a generar noticia ante la posibilidad de que el Ministerio de la Protección Social apruebe la modificación del Decreto 616 de 2006, el cual prohibe el reempaque de la leche en polvo.

Según una carta enviada el pasado martes al ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría Salamanca, la Federación Colombiana de Cooperativas de Leche (Fedecooleche) le explicó que dentro del mismo ministerio se estaría gestando la posibilidad de levantar la normativa emitida por el Invima, mediante la cual se prohibe el reempaque de la leche en polvo debido a que tal actividad se hacía en sitios sin parámetros de higiene y salubridad.

El gerente de Fedecooleche, Reinaldo Vásquez, explicó a LR que dentro del Ministerio existe una funcionaria, la ingeniera de alimentos Blanca Cristina Olarte, que está promoviendo la reactivación de esta práctica.

'Esta persona es muy escuchada dentro del Ministerio y nos preocupa que sus propuesta de levantar esta prohibición se llegue a aprobar. Esto es muy peligroso porque en estos garajes el producto se puede contaminar o adulterar', dijo Vásquez.

En la carta enviada al Ministerio de la Protección Social hacen la siguiente referencia: 'la ingeniera Olarte, extrañamente, es partidaria del reempaque de leche en polvo porque según ella hay una solicitud de una empresa, cuyo nombre no quiso mencionar'.

El vocero explicó que actualmente son entre cinco y siete las pulverizadoras de leche que operan formalmente en Colombia, entre ellas, Colanta, Nestlé, Parmalat, Proleche y Cooleche.

'La leche sale a granel en empaque de 25 kilos. El reempaque consiste en distribuir esa leche en bolsas de diferentes tamaños como la de 400 gramos. La única rentabilidad que tiene esta actividad es si la empresa que reempaca incorpora aditivos para rendir la leche en polvo, como el lactosuero, azúcar o maizena. El porcentaje de estos componentes puede llegar hasta 40% del producto. Eso es grave porque se está engañando al consumidor colombiano', enfatizó Vásquez.

Cifras de Fedecooleche indican que las pulverizadoras de leche en el país procesan cerca de 60 mil toneladas al año. De esa cantidad, muy poca se orienta a la exportación.

'Los niveles máximos a los que hemos llegado son de 10% del total pulverizado', dijo el gerente de la federación.

Empresas como Algarra, Alpina, Alquería, Danone, Meals de Colombia, Nestlé y Proleche están en desacuerdo de que se levante la prohibición del reempaque. Servicio informativo La República