Las pequeñas y medianas empresas del país que contemplen la variable ambiental dentro de los procesos productivos tendrán la posibilidad de acceder a créditos preferenciales de Bancóldex.

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial registró complacido el anuncio, toda vez que el cupo de esta línea de crédito, que asciende a 30 mil millones de pesos, fortalecerá el desarrollo empresarial sostenible, mejorando los niveles de competitividad y productividad del sector empresarial.

El cupo especial de crédito, Bancóldex Desarrollo Sostenible financiará el diseño, la construcción, la instalación, el montaje y la operación de sistemas de control y monitoreo, orientados a la prevención y mitigación de los efectos generados por la actividad empresarial sobre el medio ambiente, en la búsqueda de su protección.

El crédito contempla beneficios como: tasas de redescuento más bajas que las modalidades tradicionales de Bancóldex, una curva invertida (a mayor plazo la tasa de redescuento es menor), condición que incentiva la colocación de los recursos a largo plazo y contempla hasta un año de gracia a capital.

Pueden acceder a este crédito personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos.

La entidad financiera otorgará créditos por empresa, hasta por 2.000 millones de pesos o su equivalente en dólares para cancelar en plazo de dos a 7 años en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales.

Centros de Desarrollo. Los Centros de Desarrollo Empresarial son espacios de consultoría que se crean en las instituciones de educación superior, en dónde los emprendedores y microempresarios de todos los sectores económicos podrán encontrar servicios integrales de apoyo para la consolidación de sus proyectos productivos y el crecimiento de sus empresas.

Estos Centros cuentan con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A la fecha 4 universidades más han presentado carta de intención para implementar este modelo: Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Boyacá, Universidad del Rosario y la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. De esta manera, el Mincomercio está llegando a los emprendedores y microempresarios, en la fase de iniciación empresarial.