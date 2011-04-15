Largas filas y mucho inconformismo es lo que se percibe en la Registraduría Auxiliar de Barranquilla, ubicada en la ciudadela 20 de Julio.

En la dependencia, habilitada para realizar el proceso de zonificación con miras al próximo debate electoral, son muchas las denuncias acerca de los traumatismos y demoras para realizar este trámite.

Según lo manifestado por los usuarios, ni siquiera madrugando pueden acceder a un turno de atención. 'Llegamos a las 4 de la mañana y nos vamos a las 5 de la tarde, sin podernos zonificar', denunciaron.

Los inconformes usuarios señalan que a las 5 de la mañana ya hay personas ‘cuidando’ 6 ó 7 turnos.

También critican que un solo funcionario sea quien digite las zonificaciones y además atienda trámites de cedulación, registro civil o tarjeta de identidad.

Orlando Cuadrado, delegado de la Registraduría del Atlántico, reaccionó a la denuncia y dijo que el caos no es responsabilidad de la institución que representa.

Agregó que hace poco le solicitó a la Policía que realice una investigación en cubierta para confirmar o desmentir una posible transhumancia electoral en las afueras de la Registraduría Auxiliar No. 2

El funcionario desmintió la versión de los ciudadanos en el sentido de que los funcionarios del organismo no están cumpliendo con el horario continuo.