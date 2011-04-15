Archivo

El concejal más joven de los 19 posesionados en 2004 en Santa Marta era Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, con 29 años. De su imagen pública hacían parte su profesión de arquitecto, la exportación de artesanías de coco y el hecho de ser miembro de una familia prestante de la ciudad, hijo de un empresario portuario.

Su otra faz la construyó como activista paramilitar, según él mismo llegó a reconocer, en condición de vocero político de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y de acuerdo con las autoridades nacionales y de los Estados Unidos, responsable de tráfico de cocaína entre abril de 2004 y junio de 2005 aproximadamente, a Norteamérica. Las investigaciones establecieron que Rodríguez intercambiaba armas para el paramilitarismo por droga que enviaba a Miami.

Hoy, un año y ocho meses después de haber vuelto de EU, a donde fue extraditado, su nombre vuelve a sonar con fuerza en la vida política nacional, tras la versión del exparamilitar José Gélvez, El Canoso, quien relacionó a los hijos del expresidente Álvaro Uribe con Rodríguez, conocido como Nacho.

Las averiguaciones sobre el papel del entonces político fueron lideradas por Doug Waters, agente especial de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, con base en las cuales la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición en 2006, tras un año de estar detenido. Finalmente, fue trasladado a ese país en 2008.

El mismo exjefe paramilitar Hernán Giraldo pidió a la Corte que negara la extradición argumentando que su rol era solo político. Por la estrecha relación que tenía, alias Nacho era llamado también El Concejal de Giraldo.

Estudió con el Alcalde. Tal como lo mencionaron Tomás y Jerónimo Uribe, a través de un comunicado en el que aceptaron que se reunieron en tres ocasiones con Rodríguez, pero sin tener indicios de sus nexos con los ‘paras’, el alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz Granados, reconoció que no solo lo conocía sino que fueron buenos amigos.

'...fue mi compañero de preescolar, primaria y bachillerato en el San Luis Beltrán. Además, fue mi vecino durante casi 30 años en El Rodadero. Era uno más del combo de los amigos. Entre mi familia y la suya existe una estrecha relación', aceptó. Y enseguida sostuvo: 'lamento los errores que ha cometido en su edad adulta'.

Acerca de la mencionada reunión en el Parque Tayrona, el Alcalde explicó que 'fue un paseo en la playa en el marco de la Fiesta del Mar, el día de las balleneras. Fuimos hasta la ensenada de Cinto y regresamos. Ahí estaban Tomás y Jerónimo. Fue en junio del 2004'.

En el Concejo. Para quienes compartieron curul con alias Nacho, se trataba de una persona callada, aunque inquieta por temas sociales sensibles, y buen amigo de todos.

El exconcejal Humberto Díaz, actual diputado del Magdalena, aseguró que nunca se hicieron evidentes los vínculos que tenía con el paramilitarismo.

Rodríguez se dedicaba igualmente a la exportación de artesanías elaboradas por indígenas de la Sierra Nevada, incluso promovió la erradicación de cultivos ilícitos en la zona.

Allegados a la familia cuentan que el exconcejal permanece en Santa Marta, en medio de relativa discreción.

En la Sierra

La connivencia forzada con el paramilitarismo en poblaciones de la Sierra Nevada como Guachada o Minca, ambos corregimientos de Santa Marta, llevó a la elección de varios concejales, entre ellos Héctor Ignacio Rodríguez, para el período 2004-2007. Su familia conserva una finca en Guachaca, donde era reconocido por todos los habitantes. El sistema que utilizaban los hombres de Hernán Giraldo, exjefe para asentado en la zona, era decirles a los líderes comunales que había que votar por la o las personas direccionadas desde el ‘mercado’, cuyo control tenía el mismo grupo.