El Heraldo

Cientos han sido los usuarios de servicios públicos que se han quejado de los procedimientos de revisión y mantenimiento que tienen las empresas con los medidores.

Las quejas empezaron a conocerse luego de que EL HERALDO publicó ayer el caso de Orlando González Figueroa, residente del barrio El Recreo, quien presentó una queja ante la Superservicios el 17 de diciembre de 2010 por causa del retiro de su medidor de luz.

Entre las quejas resaltan: 'Vivo en estrato dos y pago más de cien mil pesos. Pedí revisión y según el contador que tengo, que corre más que Montoya, todo está bien y nunca me solucionan nada. Por otro lado la luz se va a cada rato, y para qué comunicarme con el centro de llamadas, si ahí lo dejan a uno como un tonto escuchando una grabación' expuso, Claudia Margarita, usuaria que se expresó por medio de redes sociales.

'Solicité una instalación del servicio de gas a Gases del Caribe y la empresa demoró más de un mes en llevarla a cabo. Me llevé una sorpresa cuando vi la primera factura sin si quiera estar el servicio en funcionamiento', aseguró Ricardo Reyes, otro usuario.

Electricaribe contesta a González. En el fallo de la Superservicios quedó claro que el aparato retirado por la empresa sí estaba dañado y fue considerado por el laboratorio como ‘usado no recuperable’.

La entidad también especificó que el protocolo de prueba o de calibración del medidor, no fue presentado por Electricaribe y que sin este, no se podría demostrar que el aparato estuviera o no en condiciones aptas para medir el consumo.