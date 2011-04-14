Archivo

Con 2 horas de retraso inició la audiencia de imputación de cargos, con sólo 2 de los 3 funcionarios investigados por el caso de Agro Ingreso Seguro.

Javier Enrique Romero, ex director de desarrollo rural, no asistió a la cita con la justicia.

El abogado William Rodríguez, apoderado de Rodolfo Campo Soto, pidió el aplazamiento de la imputación porque hasta hoy recibió el poder para asumir el caso.

Por su parte, el abogado Iván Cancino, defensor de Juan David Ortega, ex secretario general del Ministerio de Agricultura, solicitó que no se rompa la unidad procesal del caso y respaldó la petición de aplazamiento de la audiencia.



Como una persona honesta y que se ha desempeñado con lujo de detalles en los cargos públicos que ha ocupado, definieron allegados y conocidos a Javier Romero Mercado, el ingeniero civil barranquillero involucrado en la investigación por la ‘feria’ de subsidios dentro del programa Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura en la pasada administración nacional.

Para la exdirectora de Protransparencia Atlántico, Deyana Acosta Madiedo, se trata de un caso aberrante pues, en cuanto a Romero, se le reconoce por su labor al frente de la autoridad ambiental distrital, Bama, en 2004, cuando asumió el reto de aportarle sus conocimientos a la administración pública después de trabajar en el sector privado, igual que cuando estuvo asesorando al Viceministerio del Medio Ambiente.

Su vinculación al proceso se genera por la firma del acuerdo 055 de 2008, que estableció los términos de referencia entre el Ministerio de Agricultura y el IICA para el programa de riego y drenaje. Según Acosta Madiedo, Romero 'no se imaginaba que rendir este concepto eminentemente técnico sobre estrategia gerencial para desarrollo de un Programa, le podría traer tantos dolores de cabeza. Entre otras cosas, porque lo hizo al inicio del programa cuando todavía no era previsible el cambio de rumbo que tomaría'.

Consultado acerca de la situación de Romero, el exconcejal de Barranquilla Ramón Ignacio Carbón dio referencias positivas sobre su desempeño profesional y en el ámbito personal.

Otros allegados indicaron que es injusto que, como ha trascendido en algunos medios de comunicación, el proceso, por el cual ya fueron enviados a prisión cuatro exfuncionarios -incluido el exviceministro Juan Camilo Salazar-, tenga más de mediático que de justo.

Ayer se conoció un comunicado de Juan David Ortega Arroyave, quien solicitó acompañamiento a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Delegación de la Unión Europea en Colombia en la audiencia, por la injusticia que él considera se está cometiendo.