Una comisión especial integrada por funcionarios de la Secretaría de Educación, La Secretaría Jurídica, Control Interno, Hacienda y Tesorería de la Gobernación del Atlántico, fue designada por el Gobernador Eduardo Verano De La Rosa, para que revise caso por caso la situación que se presenta en el proceso de homologación de los funcionarios administrativos del sector educativo, en donde se denuncia la existencia de poderes otorgados a los abogados y embargos de salarios que han sido remitidos a la administración departamental.

Durante una reunión cumplida en el despacho del Gobernador Verano, se determinó que es necesario proteger el patrimonio de los trabajadores y por esa razón se hará una revisión exhaustiva del tema, ya que surgen asuntos graves en materia de relación contractual entre los profesionales del derecho, algunas agencias de libranzas y los beneficiarios de la homologación.

El mandatario seccional cito un caso particular en el que a uno de los poderdantes se le entregaron supuestamente a manera de préstamo 2 millones de pesos en el mes de octubre de 2010 y ahora aparece una orden de embargo por más de 40 millones de pesos, lo que en concepto del Gobernador Verano es exagerado.

'Nosotros tenemos total claridad, es un dinero que le corresponde a nuestros empleados, quienes estaban en un régimen salarial y laboral departamental y pasan a homologarse con un régimen de nivel nacional. A ellos hay que pagarles un dinero que les corresponde retroactivamente, hay que verificar los cálculos que se hacen sobre cada caso para pagarle a cada uno lo justo, eso está avalado por el Ministerio de Educación que tiene en su poder todos los documentos relacionados con el tema, pero han llegado unos embargos que nos llaman poderosamente la atención, porque se embargan cantidades superiores a las que se reportan como entregadas a manera de anticipos por parte de algunas personas a los beneficiarios', enfatizó Verano De La Rosa.

Advirtió que esta situación se debe investigar a fondo porque es necesario proteger los intereses de los trabajadores que durante años le han servido al Departamento.

'Tendremos a nuestros funcionarios dedicados a resolver este tema porque creemos que hemos hecho lo justo y lo pertinente', concluyó el Gobernador Verano.