Con el fin de cumplir con el compromiso de mejorar las condiciones educativas de las poblaciones del sur del Atlántico afectadas por las inundaciones del canal del Dique, la Gobernación entregó 2.100 kits escolares a todos los estudiantes de las escuelas públicas de Suan.

En un acto que se llevó a cabo en las cuatro instituciones educativas de ese municipio, el Gobernador Eduardo Verano De la Rosa entregó los kits enviados por la Fundación Colombia Humanitaria, que además incluía los zapatos donados por la Fundación Pies Descalzos, que preside la cantante Shakira.

El mandatario departamental recordó que son 36 mil los kits escolares que está entregando la Gobernación, con el fin de darles a todos y cada uno de los niños de las poblaciones inundadas, los elementos que requieren para regresar a clases.

'Tienen cuadernos, lapiceros, colores, reglas, kit de higiene dental, diccionario y además los zapatos que donó Shakira a través de la Fundación Pies Descalzos, porque lo importante es darles el mayor apoyo para su proceso educativo', anotó.

María Guerrero Alandete, gestora de convivencia de Suan, resaltó el apoyo brindado por la Gobernación a la educación y especialmente a las comunidades afectadas por las inundaciones del canal del Dique.

'Recibimos estos elementos con el mayor gusto. Suan entero expresa el agradecimiento a la Gobernación', dijo María Guerrero.