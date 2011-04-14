Tatiana Blanco

El programa de mejoramiento de vivienda, que llegará a 640 familias en distintos barrios de la ciudad, con una inversión de 3 mil millones de pesos, empezó a entregar las primeras 334 soluciones con la visita del alcalde Alejandro Char al sector La Calzada, del barrio El Bosque.

En el sector de la calle 57 con carrera 9M, el mandatario distrital formalizó la entrega de 38 viviendas mejoradas por saneamiento, en un programa ejecutado por la Dirección Distrital de Liquidaciones, con el apoyo de la Nación que entrega el 75% de los recursos.

El programa consiste en mejorar las condiciones de las redes de agua y de energía eléctrica, cocina, baño, paredes y obras de saneamiento necesarias para garantizar una vivienda digna y saludable, en aquellos sectores que lo requieren, incluyendo familias cuyas casas han resultado afectadas por las lluvias.

'Estamos recuperando nuestros barrios de manera integral, no sólo estamos pavimentando sus vías y construyendo nuevos colegios, centros de salud y canchas, también estamos mejorando la vivienda con redes, cocinas y baños nuevos, porque todo esto es calidad de vida para nuestra gente', dijo el alcalde Char después de recorrer varias casas incluidas en este programa en el sector La Calzada y observar sus nuevas condiciones, en compañía de las familias beneficiarias.

El mandatario distrital anunció el compromiso de iniciar próximamente la pavimentación de 6 tramos viales que está pidiendo la comunidad del sector La Calzada y que totalizan 1.340 metros lineales. 'Hemos hecho mucho por el barrio El Bosque y vamos a seguir haciendo más porque este es uno de los más grandes y con más necesidades que tiene Barranquilla', afirmó Char.