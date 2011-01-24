Archivo

Después de dos días de disturbios, el servicio de transporte masivo de Transmetro opera con precaución. Están en funcionamiento con intervalos de 20 minutos 6 rutas principales y 5 alimentadoras.

Estuvieron en operación la S1 (Romelio-Soledad), R1 (Soledad-Romelio), B1 (Soledad-Barranquillita), S2 (Barranquillita-Soeldad), B2 (Romelio-Barranquillita) y R2 (Barranquillita-Romelio) sobre las troncales Olaya Herrera y Murillo.

También funcionaron con restricciones las rutas alimentadoras A8-3 (Prado) y A9-3 (Romelio hasta Centro Comercial Buenavista), A2-1 (Metrocentro), A6-6 (Ciudadela 20 de Julio), y A9-2 (Romelio hasta Urbanización La Playa).