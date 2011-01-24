Jesús Rico

El Gobierno Distrital anunció que se mantienen los operativos de control para garantizar el transporte público en la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta que los mototaxistas anunciaron para hoy una manifestación a partir de las 8 de la mañana en la Plaza de la Paz.

Luis Tapia, secretario de Gobierno distrital, entregó un reporte de tranquilidad en el día de ayer, luego de dos días de protestas de los mototaxistas en varios puntos de la ciudad que dejaron afectación en cuatro buses del Transmetro, 10 de servicio público y el ataque de varios supermercados.

VENTAJAS DEL DECRETO. De igual manera, la Secretaría de Movilidad dio a conocer 19 bondades del Decreto 001, que reglamenta y dicta disposiciones para la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en el área metropolitana de Barranquilla. La ciudadanía ha dado su aprobación por considerar que la medida beneficia la seguridad en las vías de la ciudad.

Entre las bondades están:

1. Tiene como única finalidad atacar la actividad ilegal conocida como mototaxismo.

2. Permite la circulación de las motocicletas todos los días del año.

3. Acaba con el día sin moto. 4. Contempla excepciones a la norma que no requieren la expedición de permisos especiales.

5. Acaba con la restricción nocturna si eres el propietario del vehículo.

6. Contempla la figura del núcleo familiar, probado por medio de una declaración extrajuicio, y que lo exceptúa de las medidas restrictivas.

7. Protege al menor de 12 años y al bebé en su etapa de gestación.

8. Mantiene las restricciones en lugares y vías estratégicas de la ciudad en pro de disminuir la accidentalidad en la que se vean involucradas este tipo de vehículos.

9. Contempla la circulación en la zona norte de la ciudad siempre y cuando se transite sin acompañante.

10. La figura del pico y placa es para el acompañante, lo que permite el uso del vehículo y permite que sea acompañante el núcleo familiar, solo se debe figurar como propietario del vehículo.

11. La medida busca legalizar los traspasos de estos vehículos para evitar que antiguos dueños se responsabilicen por conductas inapropiadas de los actuales tenedores del mismo.

12. No habrá lugares vedados para aquellas empresas y/o cooperativas cuya actividad se centre en realizar domicilios, los cuales están exceptuados de transitar por zonas restringidas y así fomentar el comercio.

13. Contempla un periodo de pedagogía de 15 días en los que la Policía, de la mano con las diferentes autoridades de tránsito, darán a conocer la medida y sus beneficios para aquellos trabajadores que le dan el uso apropiado a este tipo de vehículos.

14. La experiencia en otras ciudades donde se ha implementado la medida ha dado como resultado una notable reducción de la accidentalidad y mejoría en la movilidad.

15. La ciudad recuperará las zonas de espacio público de zonas verdes y circulación de peatones y que hoy son ocupadas por parqueos informales de motos.

16. Se recuperarán vías arterias, semi-arterias, carriles de transporte masivo, puentes, curvas, bocacalles y otros accesos que hoy los ocupan parqueos de motos.

17. En el tema de salud, permite la prevención de enfermedades de piel, ya que los cascos utilizados por los mototaxistas no tienen las condiciones de asepsia requeridas.

18. Es una herramienta fundamental para la recuperación de la seguridad ciudadana en la labor de la Policía Nacional de controlar la delincuencia. Según estadísticas institucionales, más de 3.200 homicidios se han cometido en motocicletas.

19. A mediano plazo y largo plazo se iniciará un plan de acción social con el fin de brindar alternativas a los mototaxistas. Ya se han pronunciado los directivos de las empresas y cooperativas de transporte público colectivo e individual y el gerente de Transmetro, quienes están dispuestos a brindar oportunidades de trabajo.

'Son muchas las bondades y beneficios que brinda este nuevo Decreto en pro del orden, la seguridad y la tranquilidad. La Ley no se negocia y eso lo deben tener claro los motociclistas. El mototaxismo es un transporte ilegal que atenta contra la vida y la salud de quienes lo utilizan, por lo cual quien lo ejerza está violando las normas de tránsito.

Invito a todos los motociclistas a que no utilicen la violencia como medio de protestas, cuando hay otras vías y herramientas que brinda la Constitución para ser escuchados. Como funcionario público estoy abierto al diálogo con quienes lo soliciten, pero no acepto los actos vandálicos, porque los más perjudicados son los ciudadanos y la ciudad misma. Barranquilla es una ciudad de ejemplo y no permitamos que el desarrollo se detenga por no tener control y orden', expresó Jaime Pumarejo, secretario de Movilidad.

MARCHA DE MOTOCICLISTAS

Mario Martínez, director ejecutivo de Asomotos, anunció que hoy realizarán una movilización pacífica. El primer punto de encuentro es el Estado Metropolitano, de ahí partirán a pie y vestidos de blanco por la Murillo hasta la Alcaldía, con el fin de entregarle las hojas de vida al alcalde Alejandro Char para que les busque empleo, pues según Martínez más de 20 mil personas quedarán desocupadas. De manera simultánea, otros motociclistas y sus familiares se concentrarán a las 8 de la mañana en la Plaza de la Paz para exigir una pronta solución. Martínez asegura que a más tardar el martes presentarán una demanda contra el decreto, al tiempo que rechazó los actos vandálicos registrados.