Aleidys Coll

A partir de hoy y durante quince días se inicia la etapa pedagógica y de socialización ciudadana del nuevo punto de fiscalización electrónica ubicado en la carrera 51B con calle 103.

La medida, de acuerdo a lo expresado por el secretario de Movilidad, Jaime Alberto Pumarejo Heins, busca disminuir la accidentalidad en el corredor arterial y sensibilizar a los conductores que esta vía es principal paso por universidades, colegios y zonas residenciales.

Para la valoración técnica de la ubicación del detect (equipo indicado exclusivamente para controlar el flujo vehicular en vías de circulación rápida) se tuvo en cuenta: accidentalidad, flujo peatonal, volúmenes vehiculares y presencia de transporte público colectivo e individual.

Los indicadores muestran que a lo largo de la carrera 51B se han registrado 92 accidentes. En el estudio se señala que en la hora pico circulan por este punto 492 vehículos, de los cuales el 5% son motos, 67% autos, 25% buses y 3% camiones.

El detect sanciona el exceso de velocidad, no respeto a la señal del semáforo, contravía, pisar la cebra y cruces indebidos.

Los que infrinjan las normas deberán asistir al curso de educación vial en el parque didáctico de la calle Murillo con carrera 37, frente al Cementerio Universal, de 5:00 a 6:30 p.m. El curso es la amonestación, por lo cual si el infractor asiste no pagará la multa, y si no asiste pagará una multa de 5 salarios diarios mínimos legales vigentes, que equivale a 89.265 pesos.

Cuando el infractor reciba el comparendo educativo tendrá 26 días hábiles para recibir su curso, el cual puede programarse en las dos sedes de la Secretaría de Movilidad, Centro Comercial Americano y Cordialidad en la carrera 6 No 60-128 o ir directamente al Parque Didáctico de la calle Murillo con carrera 37.

'Todos queremos una ciudad más amable y renovada, por lo tanto debemos apoyar las acciones implementadas por el alcalde Alejandro Char en su proceso de construcción de una ciudad', dijo Pumarejo al señalar que el nuevo punto de fiscalización ubicado en esta área tiene como fin primordial educar y modificar el comportamiento de los conductores con respecto al tema de velocidad.

'Nuestra misión va encaminada a salvar vidas y ofrecer seguridad en las vías, por lo tanto solicito a los usuarios frecuentes a respetar las normas de tránsito, a autorregularse y tener conciencia ciudadana de que el tema de movilidad es responsabilidad de todos', precisó Pumarejo.