Luis Rodríguez

Un total de 282 mil niños ingresan hoy a las aulas de clases en 279 colegios oficiales del Atlántico y de Barranquilla para iniciar el período escolar 2011- 2012.

Así lo dieron a conocer los secretarios de Educación del Departamento, Lilian Ogliastri y del Distrito, José Carlos Herrera, quienes precisaron que dicha cifra aumentará, primero, porque 38 mil estudiantes de los colegios que sirven de albergues en los municipios irán entrando paulatinamente en la medida en que se vayan organizando las instituciones educativas, y segundo, porque los alumnos de los 11 colegios que están en proceso de construcción en la ciudad lo harán el 14 de febrero, en casas alquiladas, mientras terminan las obras. Además aún hay padres de familia que no han matriculado a sus hijos y muchos esperan hasta después de Carnaval para hacerlo.

De los 219 colegios del Atlántico, 136 inician clases y 68 que aún están siendo utilizadas como albergues lo harán cuando sean desocupadas y adecuadas las instituciones.

Ogliastri explicó que en el Atlántico el calendario escolar será flexible, con dobles jornadas o contra jornadas en instituciones educativas con una sola jornada garantizando el transporte escolar a los niños damnificados y la adecuación de aulas temporales en carpas, o en otros espacios como iglesias, casas de cultura y bibliotecas.

Herrera señaló que el Distrito tiene 203 mil estudiantes y de una oferta de 45 mil nuevos cupos ya se han prematriculado 20 mil y aún quedan 25 mil más disponibles.

'Nosotros empezamos el proceso de matricula desde septiembre, pero nos damos cuenta que históricamente se da la afluencia de mayor matrícula en enero y hasta después de carnaval. De todas maneras tenemos plazo de reportar la matricula al ministerio de Educación hasta marzo'.

Explicó que las 1.200 horas que exige el gobierno nacional vana ser cumplidas a cabalidad. 'Este año va a ser un año de transformación porque el Distrito tendrá 80 sedes nuevas, por ello pide colaboración a la comunidad por las incomodidades que las construcciones van a generar , pero el resultado se va a disfrutar por muchos años'.

Herrera indicó que sigue trabajando en calidad educativa y en gratuidad. Los únicos costos para los niños Sisbén 1 y 2 son $22 mil, $11 mil de carné y $11 mil de seguro estudiantil.

Además se brindarán 100 mil meriendas a todos los niños de primaria y transporte escolar en 17 colegios. A los estudiantes de once grado les ofrecerán de forma gratuita un curso pre-Icfes para que mejoren su rendimiento y su nivel de competencias y se ubiquen en los mejores niveles.

Recuperan escuelas

La recuperación de las instituciones educativas que sufrieron serios deterioros como consecuencia de su uso como albergues para las familias damnificadas se inició ayer. Alrededor de 150 jóvenes de la Escuela Antonio Nariño de la Policía Nacional prestaron su servicio a la Gobernación, barriendo y trapeando los tres colegios empleados como albergues en ese municipio. El trabajo se extenderá en los próximos días a Santa Lucía y Campo de la Cruz. Lilian Ogliastri, secretaria de Educación, estuvo supervisando la limpieza y señaló que ahora viene 'una segunda instancia, un convenio para la recuperación sanitaria y eléctrica con Fonade'.