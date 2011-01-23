Las empresas de servicio público ya contabilizan millonarias pérdidas y empiezan a trabajar a media marcha. Alianza Sodis y Transdiaz operan con la mitad de su flotilla. El gerente de la Cooperativa Transportadora del Atlántico (Cootratlantico) afirmó que si no se garantiza la seguridad de sus automotores y conductores, dejarán de circular 130 vehículos. Este medio día otro bus fue incinerado. Un hecho similiar se registró anoche en el barrio Sourdis.

Por otra parte, Transmetro asegura que están 'operando con precaución'. Se encuentran funcionando las rutas S1 (desde el estado Romelio Martínez hasta Soledad) y la R1 (recorrido inverso) en las troncales, y la ruta alimentadora 9-3 que llega hasta el Centro Comercial Buena Vista. El Sistema de Transporte masivo de la ciudad es escoltado por la Policía y el Esmad.