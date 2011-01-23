EL HERALDO

Segundo día de disturbios de mototaxistas. De cualquier lado aparecen 200, 300, quién sabe cuántos. En cruces de calles importantes se atraviesan, bloquean el paso a los buses de servicio público, le lanzan pedradas a los vidrios, hacen bajar a los conductores y, algunas veces, los atracan. En 48 horas van 35 capturados según datos de la Policía Nacional. 'Sólo queremos que nos dejen trabajar', dicen ellos.

La mayoría de los retenidos serán judicializados por asonada, hurto, violencia contra un servidor público y daño en bien ajeno. Sin embargo, los manifestantes se resisten a aceptar el Decreto Distrital 001 que regula el mototaxismo.

Temiendo ser atacados o quedar en medio de un ‘Escuadrón Avispa’, los vehículos del Transmetro operaron la mayor parte del día siendo escoltados por hombres del Esmad.

Los buses de transporte público fueron los más afectados de la jornada, en varios lugares de la ciudad manifestantes y delincuentes infiltrados la emprendieron contra los conductores y los vehículos. Alrededor de 50 automotores resultaron con los vidrios rotos y estuvieron a muy poco de ser quemados.

Dirigentes de distintas empresas de transporte manifestaron su preocupación por la inseguridad que están viviendo y amenazaron con suspender el servicio si las autoridades nos le dan garantías para trabajar.

Erwin Anton, conductor de la ruta Lucero- San Felipe, cuenta que alrededor de 30 motociclistas lo interceptaron en la carrera 27, a la altura del barrio Me Quejo, y lo hicieron bajar del vehículo sin apagarlo. 'Me robaron todo lo que llevaba, hasta las monedas. Partieron los vidrios y me amenazaron diciéndome que no volviera a pasar por ahí'.

Laureano Díaz, gerente de Cootratlantico, empresa que ya registra 10 buses agredidos, dice que necesitan que el comandante de la Policía los escuche. 'Nuestros conductores están arriesgando la vida en cada viaje y son atracados. Si no, nos va a tocar suspender el servicio'. Transdíaz reportó 30 vehículos afectados. Las pérdidas ascienden a los $80 millones.

Buses de la empresa Sodetran S. A. y Coolitoral también fueron destrozados.

Los empresarios manifiestan que los sectores más criticos se registra en el barrio Me quejo, La Manga, Siete de Abril, San Martín, Santa María, Las Malvinas, El Pueblito, El Bosque y La Ceiba donde delincuentes han aprovechado para atacar los vehículos y robar a los conductores. A uno le quitaron hasta los zapatos.

Los días han sido una especie de juego ‘al gato y al ratón’ entre los motociclistas y los uniformados. Los escuadrones del Esmad apostados en diferentes sectores del suroccidente y suroriente de la ciudad no dan abasto para todos los llamados de la comunidad.

En hechos confusos, durante los enfrentamientos del Esmad con manifestantes en el barrio El Bosque, resultó herido el joven Brayan Daniel Escorcia.

El menor, 16 años, recibió tres impactos de bala en el abdomen. Según Nubia Marimón, mamá, Brayan se encontraba sentado en la sala de la casa cuando recibió los impactos. Investigadores trataban de determinar de dónde provinieron los disparos.

Terrorismo ‘BB’

Durante todo el día de ayer los usuarios de los servicios de chat telefónico estuvieron recibiendo mensajes que alertaban sobre posible ataques de los mototaxistas a diferentes centros comerciales, sitios públicos y supermercados de la ciudad. Las autoridades recomiendan no seguirle el juego a dichas ‘cadenas’ que pretenden generar pánico en la comunidad, y por el contrario, estar atentos a movimientos sospechosos, para avisar con rapidez a la línea de la Policía Nacional.