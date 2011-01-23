Jairo Rendón

Brayan Daniel Escorcia Marymount, de 17 años, recibió 3 impactos de bala en el abdomen y es intervenido en el Hospital de Barranquilla. El hecho de registró en la carrera 9 con 61, barrio El Bosque, en el marco de los enfrentamientos tras la entrada en vigencia del Decreto Metropolitano 001 que reglamentó la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos.

La entrada al barrio La Central, de Soledad, estuvo bloqueada por aproximadamente una hora. Hay protestas en 7 de Abril y en la Cordialidad. Algunos mototaxistas están encapuchados para evitar ser identificados por las autoridades. Unas ocho personas han sido capturadas durante la jornada de hoy.

En la entrada de 7 de Abril amenazan con quemar los buses que intenten ingresar al barrio. Algunos vehículos han sido atacados con pistolas de balines. En el sector de Me Quejo se reportaron agresiones a buses del servicio público, uno de los cuales terminó con los vidrios rotos y su conductor fue atracado.

Los incidentes iniciaron este viernes. A todos, especialmente a los mototaxistas los tomó por sorpresa. De boca en boca se fueron enterando en sus habituales esquinas. Después del día sin moto se encontraron con la noticia de la expedición, por parte del alcalde Alejandro Char, del Decreto 001 que regula la movilidad de las motocicletas en el área metropolitana.

La ira fue creciendo con el rumor. Después vinieron las protestas, enfrentamientos y caos en varios sectores de la ciudad. 31 de los mototaxistas, incluyendo 5 menores de edad, fueron capturados.

'Me pareció raro ver tantos policías en las esquinas, pero no me imaginé que se tratara de esto', dice Antonio Pérez, mientras discute con 4 mototaxistas más en la esquina de la calle 30 con carrera 45. 'Aquí me gano lo que ninguna empresa me va a pagar. No es justo que paguemos justos por pecadores', señala Pérez.

El dispositivo de seguridad dispuesto por las autoridades evitó que las cosas pasaran a mayores, sin embargo, el pánico se apoderó por momentos de algunos sectores de la calle Murillo, la Cordialidad, la Circunvalar y la Ciudadela Metropolitana.

En la carrera 29 dos buses de Transmetro fueron atacados a pedradas, varios pasajeros resultaron con heridas leves. Alrededor de 200 motociclistas hicieron detener los vehículos y les quitaron las llaves a los conductores. La reacción del Esmad evitó que fueran quemados.

En Santa María, La Paz, El Pueblo y La Ceiba fueron atacados buses de servicio público. Y varios pasajeros resultaron heridos.

El Comandante de la Policía Metropolitana, Óscar Pérez, hizo un llamado a los moto taxistas para que dejen a un lado la violencia que está afectando el transporte en la ciudad y conozcan el contenido del decreto.