Como favorable para la protección de las zonas que recurrentemente son afectadas por las inundaciones en el Atlántico y Bolívar calificó el gobernador Eduardo Verano la decisión del Gobierno Nacional de unificar en una sola las corporaciones regionales autónomas CRA y Cardique.

El mandatario del Atlántico se declaró de acuerdo con la medida promulgada en la víspera por el Gobierno Nacional y opinó que se gana fortalecimiento institucional, mejoramiento financiero y dinamismo administrativo.



Para Verano, los principales beneficiados son los pobladores de las zonas de influencia del Canal del Dique y las del río Magdalena ubicadas en el Atlántico, que recibirán mayor atención por parte del Estado en los temas de protección ambiental y mejoramiento del entorno.

Agregó que con la unión de las dos corporaciones se permitirá atender de manera puntual toda la situación de emergencia invernal y de protección que se requiere en esta amplia zona del Caribe.