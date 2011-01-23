Archivo

Recibió la moto, una Honda 100, desde las costas de Sucre. La enviaba su abuela, una campesina montaraz y curtida que la había comprado para que otro de sus nietos la trasladara de su pequeña finca veredal al casco urbano del pueblo. Pero habían llegado los nuevos 'paracos' y le habían advertido a la abuela —y a todos los motociclistas de la zona— que no querían verlos más, so pena de matarlos a todos. Por eso debió enviársela a su nieto en un barrio de Barranquilla, para que 'se rebuscara' como mototaxista.

Primero intentó hacerse a su lugar en el punto donde solían parquearse todos a la espera de pasajeros. No fue bien recibido y le tocó andar por ahí, deteniéndose ante quien lo veía con un casco adicional y deducía que prestaba el servicio de transporte público. Luego lo aceptaron en el sitio de parqueo, a la entrada de la 'urba'. Sus carreras no eran muy largas. La gente que se bajaba de los buses y no quería caminar lo contrataba por 1.000 pesos para llevarlos a lo profundo del barrio, en la zona más deprimida. Poco aventuraba en la gran ciudad.

Producía entre 30 y 40 mil pesos diarios. A la abuela le guardaba unos 12, que acumulaba y luego le enviaba a Sucre, unos 360 mensuales. El resto era para la gasolina, imprevistos mecánicos y el producto limpia-alfombras que usaba dos días a la semana para lavar la moto y los cascos. La moto le daba para vivir.