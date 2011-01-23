Recibió la moto, una Honda 100, desde las costas de Sucre. La enviaba su abuela, una campesina montaraz y curtida que la había comprado para que otro de sus nietos la trasladara de su pequeña finca veredal al casco urbano del pueblo. Pero habían llegado los nuevos 'paracos' y le habían advertido a la abuela —y a todos los motociclistas de la zona— que no querían verlos más, so pena de matarlos a todos. Por eso debió enviársela a su nieto en un barrio de Barranquilla, para que 'se rebuscara' como mototaxista.
Primero intentó hacerse a su lugar en el punto donde solían parquearse todos a la espera de pasajeros. No fue bien recibido y le tocó andar por ahí, deteniéndose ante quien lo veía con un casco adicional y deducía que prestaba el servicio de transporte público. Luego lo aceptaron en el sitio de parqueo, a la entrada de la 'urba'. Sus carreras no eran muy largas. La gente que se bajaba de los buses y no quería caminar lo contrataba por 1.000 pesos para llevarlos a lo profundo del barrio, en la zona más deprimida. Poco aventuraba en la gran ciudad.
Producía entre 30 y 40 mil pesos diarios. A la abuela le guardaba unos 12, que acumulaba y luego le enviaba a Sucre, unos 360 mensuales. El resto era para la gasolina, imprevistos mecánicos y el producto limpia-alfombras que usaba dos días a la semana para lavar la moto y los cascos. La moto le daba para vivir.
Desde hace varias semanas venía el rumor entre sus colegas de que se avecinaba una restricción. Le habían dicho que se preparara para marchar, tirar piedras, acaso atacar buses. Lo pensó, pero la llamada de su abuela fue categórica:
—Usted no va a salir a nada. ¡Mande esa moto para acá y se acabó! (EMS)